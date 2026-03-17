2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、一審で死刑判決を受けた後、自ら控訴を取り下げた青葉真司死刑囚（47）について、大阪高裁は17日、控訴取り下げは有効とする決定をした。弁護側が無効とするよう申し入れていた。