第98回アカデミー賞は「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞など6部門で受賞を果たした/Mike Blake/Reuters via CNN Newsource（CNN） 第98回アカデミー賞の授賞式が15日、米ロサンゼルスで行われ、ハリウッドの大スターたちが一堂に会した。スターらが素晴らしい映画作品の数々と映画そのものの持つ力を称賛する一方、現状世界で起きている苦難を忘れることはたとえ一晩だけであっても不可能なのだということを痛感させら