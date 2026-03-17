お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身が制作する映画や舞台に出演する俳優や声優の条件について語った。自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。現在プロデューサーとしても活動する番組MCのMEGUMIが「面白い宣伝方法とは？と