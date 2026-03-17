元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、10日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）にゲスト出演。「ラーメンは年2回しか食べない」というマイルールの裏側を明かした。田中が「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのをラーメンに誘う話で盛り上がった。だが、あのから田中は年2回しかラーメンを食べないと公言していることを指摘された。田中は「有田（哲平）さんの番組で食べちゃって。