日差しに春の訪れを感じるようになると、いよいよ小学校の卒業シーズンがやってきます。最近でははかま姿で式に臨むスタイルが定着しつつあるようです。しかし、5万円を超えるような高価なはかまが話題になると「わが家もそこまでかけるべき？」と不安になるかもしれません。 そこで本記事では、はかま着用の実態や、保護者が衣装選びで重視するポイントについて解説します。 約4割が小学校の卒業式ではかまを