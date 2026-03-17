親から「生活の足しにしなさい」と100万円を現金で手渡しされたら、心の中でガッツポーズをしたくなるのではないでしょうか。日々の生活費や住宅ローンに追われるなか、税金で1円も引かれずに手元に残る現金ほどありがたいものはありません。 「贈与税は年間110万円までかからない」と聞いたことがある人なら、「非課税の枠内だし、手渡しなら絶対にバレない」と安心しきっているかもしれません。1年間に受け取っ