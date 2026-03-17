「自分の不甲斐なさを痛感」激闘を終えて大谷が最後に選んだ写真野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。終戦から約34時間が経過し、大谷翔平投手（ドジャース）が15日（同16日）に自身のインスタグラムを更新。数々の思い出の写真とともに、最後に投稿された“ある1枚”の写真