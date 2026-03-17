【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのモノトーンコーディネートを披露した。【写真】「今日好き」ギャルJK「撮り方がおしゃれ」鏡越しのミニスカ自撮りショット◆代田萌花、ミニスカモノトーンコーデ公開代田は、3月14日に開催された「Cinderella F