【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが3月15日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿の街角ショットを公開した。【写真】「今日好き」参加美女「脚長くて綺麗」ミニ丈で抜群スタイル披露◆表すみれ、ミニボトムから美脚スラリ表は、夜の街角での写真やスイーツを前にした飲食店でのショットなどを複数枚投稿。胸元