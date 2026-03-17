【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いタレントのゆってぃの妻でタレントの石川あんなが3月15日、自身のInstagramを更新。娘の神宮球場デビューを報告し、ユニフォーム姿の家族3ショットを公開した。【写真】人気お笑いタレントの35歳美人妻「お揃い可愛い」ヤクルトユニ姿の3ショット◆ゆってぃの妻・石川あんな、神宮球場での家族3ショット公開石川は「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」と記し、神宮球場で揃って東京ヤクルトスワロ