【モデルプレス＝2026/03/17】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が3月15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアカラーを公開した。【写真】31歳元TBSアナ「大人可愛い」美貌際立つイメチェンヘア◆山本里菜、イメチェン髪色公開山本は「髪色暗くしました」と報告。「いつも私に似合う絶妙なカラーにしてくれてありがとうございます」と美容師への感謝をつづり、以前より暗い落ち着いたブラウンとな