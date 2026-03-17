子ザル「パンチ」で一躍有名になった市川市動植物園（千葉県市川市）に寄付金提供などの声が相次いでいるなか、2026年3月16日、同園は寄付金を受け付けることを公表した。同時に、パンチのLINEスタンプの発売も案内した。海外からの寄付も可能市川市動植物園は公式サイトに、寄付の方法についてまとめた「#がんばれパンチ サポータズガイド」を公開。Xで、ガイドの公開を知らせるとともに、「LINEスタンプ（パンチ）も緊急発売！」