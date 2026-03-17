世界最高峰のオフロードレースで日本人が優勝した。それを支えたのは韓国企業の技術力だった。【写真】「サファリ・ラリー・ケニア」日本人優勝の表彰台ハンコックタイヤ＆テクノロジーは3月17日、国際自動車連盟（FIA）が主催するWRC第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」を成功裏に終えたと発表した。ケニアのナイバシャおよびグレート・リフト・バレー一帯で開催された今大会は、険しい岩場や砂地、そして“フェシフェシ”と呼ばれ