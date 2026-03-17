うなぎのファストフードブランド「名代 宇奈とと」は、3月19日から5月10日までの期間、全国22店舗で創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」を開催し、全3種類の“爆盛”メニューを販売する。〈「爆盛うなぎ祭り」販売メニュー(すべて税込)〉◆テラどーん(鰻の量:うな飯の4倍)店内・テイクアウト1,300円/デリバリー1,800円◆テラどーん 鬼盛り(鰻の量:うな飯の6倍)店内・テイクアウト1,600円/デリバリー2,200円◆テラどーん 神盛り