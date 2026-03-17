◆ファーム・リーグ西地区阪神―オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が「５番・ＤＨ」で実戦デビューを果たし、２回無死一塁の第１打席でオリックス・片山から左前安打を放った。スタンドからは大きな拍手が起こった。さらに１死一、二塁の二塁走者として、コンスエグラの左翼線への打球で一気に本塁にかえり、初得点もマーク。全力疾走を披露した。立石は新人合同自主トレ中の１月