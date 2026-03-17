女優の三吉彩花が１７日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを大量放出した。三吉はインスタグラムに「最近の私はこんな感じです今、春はもうすぐそこ…花粉アレルギーと戦っている…風邪に気をつけて健康に過ごしましょう…」と全文を韓国語でつづると、日常を収めたショットに加えて、ミニ丈のセットアップにサングラスをかけた姿や、車の中での自撮りショット、ベットに横たわった姿のショットなどオフショットを