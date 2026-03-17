【フランチェスカ・プレラーティ】 9月 発売予定 3月17日 予約受付開始 価格：25,300円 コトブキヤは、1/7スケールフィギュア「フランチェスカ・プレラーティ」を9月に発売する。価格は25,300円。3月17日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「Fate/Strange Fake」に登場する「フランチェスカ・プレラーティ」を立体化したもの。