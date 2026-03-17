ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。午前１１時に開廷し、斉藤被告は初公判時と同じく黒スーツに紺ネクタイ姿で出廷。髪形はいつもの七三オールバックで、目は充血しているようだった。被害者Ａさんの母親への証人尋問が行われた。傍聴席と証言台の間には高