そりゃそうだ、という声が大半である。【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け…こうして結束力に亀裂が生じた16日、DeNAの藤浪晋太郎（31）が二軍に合流。開幕ローテーション争いから脱落したのだが、「オープン戦3試合で防御率4.15。計8回3分の2を投げて7四死球、2暴投と課題の制球力が修正されるどころか悪化していますから。直近11日の広島戦は無死球だったものの、球が暴れなければ暴れ