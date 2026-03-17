【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#2【もっと読む】ベネズエラ戦惨敗は井端監督の「自業自得」史上最悪の準々決勝敗退となった侍ジャパンは16日、メジャー組を除く選手、首脳陣らが米マイアミから空路、成田空港に帰国した。大会連覇を目指した30人のメンバーのうち、大谷翔平（ドジャース）ら17人が準々決勝に出場したものの、13人は出場機会がないまま「4泊6日のマイアミ旅行」に終始した。その13人の内訳は、投手が菅野智之（