侍ジャパンのメンバーとして戦った阪神の森下翔太選手がチームに17日合流しました。「体調は万全です。疲れはたまってるなという感覚というか無意識に気持ちを入れてやっていたので疲れた。それは自分の中で見極めながらやっています」と話す森下選手。WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝のベネズエラ戦ではチームの主力である鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代。その代わりに出場した森下選手が、3回に3ラ