ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」に向けて、いよいよステージ設置作業が開始されたと１６日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると同所では１５日夜から作業が開始され、安全装備を身につけた国内外のスタッフが忙しく動き回っているという。またステージを中心にフェンスが設置され、歩行者と一部車両が制御されていると伝えた。その