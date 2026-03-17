ＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場していた阪神・坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２７）、森下翔太外野手（２５）が１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムでロッテとのオープン戦に臨むチームに合流した。前日に帰国したばかりだが、取材に応じた３選手はいずれも体調面は「大丈夫」と回答。グラウンドで体を動かした後、坂本はフリー打撃、佐藤輝と森下は室内で打撃練習を行い、即スタメン出場する。坂本は「自分の力