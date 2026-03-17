◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。17日（同18日）の決勝で米国と対戦する。「1番・右翼」で出場したロナルド・アクーニャ外野手（28＝ブレーブス）は今大会10得点目を挙げ、2006年の第1回大会で日本の松