ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁で開かれた。検察側の証人として女性の母親が出廷。ロケ中の女性から、斉藤被告について「めっちゃ気持ち悪いんだけど、チューしようとしてきた」とＬＩＮＥで伝えてきたと述べた。母親はパーテーションで仕切られており、斉藤被告からは見えない状態。