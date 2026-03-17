2027年度調査からオンライン形式への全面移行が予定されている「全国学力テスト」ですが文部科学省が、国語の試験について、移行後も問題の一部を紙で配布する方針を固めたことがわかりました。小学6年生と中学3年生を対象に国が毎年、実施している「全国学力テスト」は、2027年度から、オンライン形式への全面的な移行が予定されています。文科省は、専門家の意見を聞くなどして具体的な実施方法について検討を進めていましたが、