漫画『毒を喰らわばサクラまで』原作者・要マジュロさんが2月に亡くなった。月刊少年マガジン（講談社）編集部が17日に発表した。【画像】漫画家・要マジュロさん死去遺作『毒を喰らわばサクラまで』の漫画ページ訃報について編集部は「2026年2月、原作者・要マジュロ先生が逝去されました。『毒を喰らわばサクラまで』第14話原作を執筆されている最中のあまりに突然の訃報で、編集部一同、深い悲しみにくれています」と報告