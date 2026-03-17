◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）阪神は17日、オープン戦でロッテと対戦した。WBC日本代表メンバーの森下、佐藤輝、坂本の3選手は早速、スタメンに名を連ねた。1回1死一塁の場面で森下が打席へ。名前がコールされると、大歓声とともに大きな拍手が巻き起こった。左翼席の虎党のみならず、右翼のロッテファンからも盛大な拍手が送られた。続く4番・佐藤輝の登場時も同様に、歓声と拍手があ