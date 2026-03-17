日産自動車のロゴ日産自動車が中東情勢緊迫化の影響で、子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）の工場で今月に1200台規模の減産を行うことが17日分かった。中東向け車種の輸送が滞っており、一時的に保管するスペースを確保する。そのため中東向け以外の車種の生産を減らす。日産自動車九州はスポーツタイプ多目的車（SUV）「エクストレイル」や「ローグ」、ミニバン「セレナ」を生産している。これらの一部車種を減産すると