日産自動車が逆輸入する米国産スポーツタイプSUV「ムラーノ」日産自動車は17日、米国で生産しているスポーツタイプ多目的車（SUV）「ムラーノ」を日本に「逆輸入」すると発表した。米国当局が安全性を認証した車を追加試験なしで受け入れる日米関税合意の新たな制度を活用する。左ハンドルのままで、2027年初頭に販売を始める。ムラーノは米テネシー州にあるスマーナ工場で造っている。価格や販売台数など詳細は未定。日産は