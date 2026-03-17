MTのスポーティモデルもホンダは2025年11月20日、軽自動車「N-ONE」の一部改良モデルを発表しました。日常使いから趣味の走りまで幅広い層に支持されてきたN-ONEですが、今回の発表を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。N-ONEは2012年に初代が登場し、ホンダの軽自動車「Nシリーズ」の中でもレトロモダンなデザインを特徴とするモデルです。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ワゴン」です！