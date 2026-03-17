私はコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。ある日娘のツムギ（23才）が困惑した様子で相談してきました。彼氏のノブトくんが「自分のカフェを開きたい」と言い出し、仕事を辞めて店を手伝ってほしいと要請してきたのだとか。しかしノブトくんの計画はツムギを犠牲にする前提です。私から話を聞いたノブトくんのお母さんも、あまりにずさんな考えに絶句しています。ツムギとノブトくん、そして双方の両親が同席しての話し合いの場