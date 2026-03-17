福岡県警田川署は17日、田川市の個人宅敷地内で16日午後6時ごろ、女性が見知らぬ男から「腰が曲がっとるね」と声をかけられ、体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代、黒色上衣、灰色っぽいズボンを着用していたという。