米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉松山英樹のスイング進化“頭の残し”が減った理由賞金総額2500万ドル（約39億8280万円）がかけられた“第5のメジャー”を制したのは、28歳のキャメロン・ヤング（米国）。今シーズン最高額となる優勝賞金450万ドル（約7億1690万円）をつかみ取り、16位から一気に1位へと浮上した。13位タイに入った久常涼は40万9028ドル（約65