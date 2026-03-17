＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞46年ぶりに海外開催となった大会で、プロ3年目の菅楓華が唯一のアンダーパーフィニッシュとなるトータル5アンダーで今季初優勝、通算2勝目を挙げた。全長6720ヤードで4日間の平均スコアは「76.6111」。そのモンスターコースで6打差の圧勝劇を支えたクラブに迫った。【最新セッティング】平均パット数1位を記録した