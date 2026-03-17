俳優の生田斗真が17日、「『ギルティ炭酸 NOPE』炭酸飲料 戦略説明＆新TV-CM発表会」に登壇。商品名にちなみ、やってしまった“ギルティ体験”を告白した。【写真】なかよく乾杯！生田斗真＆鈴鹿央士生田の、ダメだと分かっていながらもついやってしまった“ギルティ”は「こってりラーメンに白米を合わせること」だという。「どうしても白米が欲しくなる。罪の意識、ギルティな気持ちを抱えながら食べるのが最高に気持ちいい