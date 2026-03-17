タレントのかとうれいこ（57）が16日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。「最近髪の調子がいいですシャンプー変えたからかな、、」とかとう。「髪も肌も乾燥には特に気をつけています潤いって大事だから、年齢とともにちょっとした手間は必要。髪は一生の友達何かありましたね」とつづった。「ロングヘアになりつつあります。どこまで挫折しないで髪を伸ばせるか〜暑くなったら切りたく