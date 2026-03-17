アメリカのトランプ大統領はキューバへの圧力を強める中、「キューバを掌握する名誉にあずかるだろう」と語りました。アメリカトランプ大統領「私はキューバを掌握するという名誉にあずかるだろうと確信している」トランプ大統領は16日、対立するキューバについて「崩壊した国家であり、金も石油もなく、何も持っていない」と批判した上で、このように語りました。また、トランプ大統領はキューバ側と協議を行っていることも明ら