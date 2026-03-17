１６日午前、大阪市阿倍野区の市営住宅で火事があり、火元の部屋の住人２人がけがをしました。 １６日午前９時半すぎ、阿倍野区旭町にある１４階建ての市営住宅で「黒い煙が出ている」と近隣住民から消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、火は約１時間半後に消し止められましたが、４階の一室、約２０平方メートルが焼けたということです。 この火事で、火元の部屋の住人２人が病院に搬送され、４０