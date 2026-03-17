お笑い芸人のカンニング竹山が16日、MCを務めるABEMA『AbemaPrime』の卒業を自身のSNSで伝えた。【写真】カンニング竹山、相方の中島忠幸さん偲ぶ2ショットも竹山は「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と絵文字付きで伝えた。その理由について竹山は同日までに配信されたABCラジオのポットキャスト番組『カンニング竹山の大阪出張』で言及。「竹山、ニュースやめるってよ」題した回で「この春から、もうニュース