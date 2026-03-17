スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」がドジャースの新戦力、カイル・タッカー外野手（29）について報じた。オープン戦でタッカーは25打席に立ち、そのうち8打席で「ボール3」のカウントまで持ち込んだ。ここ2年はストライクゾーン外の球を追う率（チェース率）をキャリア最低水準まで下げており、今後さらに粘り強い打席が増える可能性がある。もちろん、タッカーは長打力も兼ね備えている。13日にはドジャース移籍後初