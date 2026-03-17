東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール・ディズニーリゾートラインは4月15日から来年3月31日までの間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行する。【写真】キラッキラ！特別な空間になるデ