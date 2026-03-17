「ジャンポケ斉藤、気持ち悪いんだけど」被害女性が母親にメッセージ女性に性的な暴行を加えたなどして、不同意性交などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害女性の母親の証人尋問が行われ、事件当日に被害女性から「ジャンポケ斉藤、気持ち悪いんだけど。チューしようとしてきた」などとするメッセージが届いたと明らかにしました。お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー