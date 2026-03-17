◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。9回は守護神パレンシア（カブス）が2三振を奪って3者凡退に抑え、準々決勝・日本戦に続いて2試合連続セーブをマーク。試合後は中継したネットフリックスのインタビュ