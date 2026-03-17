WBCで侍ジャパンとして戦った大谷翔平選手（31）と山本由伸投手（27）が、所属チームのロサンゼルス・ドジャースに合流しました。WBCでの敗退から2日、大谷選手が早速チームに合流。侍ジャパンを辞退していた佐々木朗希投手（24）らと再会し、談笑する姿も見られました。オープン戦には、日本時間の21日に打者として出場する予定。侍ジャパンでは登板がなくバッティングに専念していましたが、本腰を入れて二刀流での調整に入りま