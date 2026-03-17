日本政府内で、ホルムズ海峡の安全な航行の重要性を強調する声明を、「有志連合」で出す案が検討されていることが分かりました。【画像】高市総理「精力的に政府内で検討」予算委での発言日本政府は、ホルムズ海峡への自衛隊派遣には否定的ですが、有志連合による共同声明であれば「ひとつの選択肢だ」ととらえています。この案は、日米の閣僚級の会談でアメリカ側が、法的拘束力のない声明を出したいとの意向を日本側に伝えて