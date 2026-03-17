リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、「東京23区の価格相場の安い駅ランキング2026」の結果を2026年3月16日に発表した。本調査は2025年7月〜12月の期間、SUUMOに掲載されている東京23区内の駅(掲載物件20件以上)を対象に、駅から徒歩15分圏内の中古マンション価格から中央値を算出したもの。○シングル向けランキング1位は西馬込駅シングル向け中古マンション安い駅ランキングシングル向け(専有面積20平米以