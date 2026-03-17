ムニスは、3月13日の世界睡眠デーに合わせ、睡眠アプリ「リナイト」の日本人ユーザーを対象とした睡眠満足度分析レポートを2026年3月13日に発表した。本レポートは2025年2月から2026年2月までの約1年間に蓄積された実測データに基づき、睡眠時間、時刻、活動、感情状態と満足度の関係を分析したもの。睡眠満足度分析レポート分析の結果、日本人ユーザーの平均睡眠時間は6時間38分で、世界平均より21分短いことが判明した。睡眠満足