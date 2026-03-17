お笑いタレントのキンタロー。が１７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“顔デカの苦悩”をつづった。花粉症の症状で悩まされているキンタロー。は「お願いです！！切実です！！マスク『Ｌサイズ』もっと置いてください！」と訴え「３件目でようやくあった残り１個！！！顔デカの苦悩」と、自分の顔のサイズに合った大きめのマスクがほとんど売られていないことを嘆いた。さらに「セブンさんありがとう」とＬサイズのマ