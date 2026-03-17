【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail(トライセイル)としても活躍する麻倉ももが、4月29日にリリースするニューシングル「crumb」のアーティスト写真およびジャケットを公開した。本作は、2月14日に行われた麻倉のバレンタインイベントにてリリースが発表され、これまでに作品の世界観を映し出したイメージフォトが数日にわたり公開されてきた。今までとはまた一味違う雰